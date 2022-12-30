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Текучка старших офицеров отражает разногласия в минобороны РФ по поводу будущего войны в Украине – британская разведка

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Никифоров возьмет на себя важную оперативную роль в войне, возглавив Западную группу войск РФ в Украине, считают в британской разведке
Никифоров возьмет на себя важную оперативную роль в войне, возглавив Западную группу войск РФ в Украине, считают в британской разведке
Фото: gur.gov.ua

Российский генерал-лейтенант Евгений Никифоров, вероятно, находится в процессе принятия командования Западной группой войск России (ЗГВ) в Украине. Об этом 26 декабря сообщило в Twitter министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Никифоров станет как минимум четвертым командиром соединения с момента вторжения и заменит генерал-полковника Сергея Кузовлева, назначенного всего три месяца назад, констатируют в британском оборонном ведомстве.

Как отмечается в сводке, в качестве начальника штаба Восточной группы войск (ВГВ) России в первые недели вторжения Никифоров должен был активно участвовать в планировании катастрофической попытки ВГВ и воздушно-десантных войск наступать на Киев с северо-запада, через район Чернобыля.

По данным британской разведки, в настоящее время задача ЗГВ почти наверняка состоит в том, чтобы удерживать правый фланг России, район Луганской области вокруг Кременной и Сватово.

Поскольку любая из сторон вполне может предпринять попытку наступления на этом участке, Никифоров "берет на себя важную оперативную роль в конфликте", говорится в сводке.

"Продолжающаяся текучка старших российских офицеров, вероятно, отражает внутренние разногласия по поводу будущего ведения войны в министерстве обороны России" – резюмируют в минобороны Великобритании.

Контекст:

О замене Кузовлева на Никифорова во главе ЗВО РФ Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) сообщало 26 декабря. В ГУР МО считают это назначение проявлением внутриполитической борьбы в высшем руководстве России – человека "с орбиты" министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы Генштаба РФ Валерия Герасимова поменяли на кандидата от группы командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина и владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Перед Никифоровым пост командующего Западным военным округом занимали: генерал-полковник Александр Журавлев (с ноября 2018-го по июль 2022 года, но фактически с апреля 2022 года его отстранили от исполнения обязанностей), генерал-лейтенант Андрей Сичевой (с июля по август 2022 года), генерал-лейтенант Роман Бердников (с августа по сентябрь 2022 года), генерал-полковник Сергей Кузовлев (с ноября по декабрь 2022 года).

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