Текучка старших офицеров отражает разногласия в минобороны РФ по поводу будущего войны в Украине – британская разведка

Никифоров возьмет на себя важную оперативную роль в войне, возглавив Западную группу войск РФ в Украине, считают в британской разведке Фото: gur.gov.ua

Никифоров станет как минимум четвертым командиром соединения с момента вторжения и заменит генерал-полковника Сергея Кузовлева, назначенного всего три месяца назад, констатируют в британском оборонном ведомстве.

(2/5) He would be at least the fourth commander of the formation since the invasion, and replaces Colonel General Sergei Kuzovlev, who was appointed just three months ago. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 30, 2022

Как отмечается в сводке, в качестве начальника штаба Восточной группы войск (ВГВ) России в первые недели вторжения Никифоров должен был активно участвовать в планировании катастрофической попытки ВГВ и воздушно-десантных войск наступать на Киев с северо-запада, через район Чернобыля.

(3/5) As the Chief of Staff of Russia’s Eastern Group of Forces (EGF) during the early weeks of the invasion, Nikiforov would have been heavily involved in planning the disastrous attempt by EGF and airborne forces to advance on Kyiv from the north-west, via the Chernobyl area. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 30, 2022

По данным британской разведки, в настоящее время задача ЗГВ почти наверняка состоит в том, чтобы удерживать правый фланг России, район Луганской области вокруг Кременной и Сватово.

Поскольку любая из сторон вполне может предпринять попытку наступления на этом участке, Никифоров "берет на себя важную оперативную роль в конфликте", говорится в сводке.

"Продолжающаяся текучка старших российских офицеров, вероятно, отражает внутренние разногласия по поводу будущего ведения войны в министерстве обороны России" – резюмируют в минобороны Великобритании.

(5/5) The continued churn of senior Russian officers probably reflects internal divisions regarding the Russian Ministry of Defence’s future conduct of the war. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 30, 2022