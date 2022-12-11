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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Тодуров: В связи с войной появились очень запущенные больные, которых нужно было оперировать девять месяцев назад. Они тогда не приехали. И сейчас в очень плачевном состоянии: на грани выживания

 
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Тодуров: Те, кто доезжает, мы их оперируем
Тодуров: Те, кто доезжает, – мы их оперируем
Фото: Дмитрий Санин / Gordonua.com

В Украине очень ухудшилось состояние многих больных, которым надо было сделать операции еще месяцы назад, но они не смогли из-за войны. Об этом украинский кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"В связи с войной появилась уже категория больных очень запущенных, которых надо было оперировать в начале войны, девять месяцев назад. Они не приехали. И вот сейчас уже они едут в очень плачевном состоянии: на грани операбельности, на грани выживания. Те, кто доезжает, – мы их оперируем", – сказал врач.

"Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе – Тодуров. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Тодуров с 2008 года возглавляет Институт сердца (ранее учреждение называлось Киевский городской центр сердца).

Первую операцию на сердце сделал в возрасте 22 лет – оперировал трехлетнего ребенка с врожденным пороком сердца. На сегодняшний день провел около 15 тыс. операций. В 2001 году впервые в Украине совершил трансплантацию сердца человека, а спустя 15 лет провел первую в Украине операцию по имплантации механического сердца.

Тодуров – член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: медицина, Борис Тодуров, война России против Украины, врачи
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