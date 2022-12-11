Тодуров: В связи с войной появились очень запущенные больные, которых нужно было оперировать девять месяцев назад. Они тогда не приехали. И сейчас в очень плачевном состоянии: на грани выживания

"В связи с войной появилась уже категория больных очень запущенных, которых надо было оперировать в начале войны, девять месяцев назад. Они не приехали. И вот сейчас уже они едут в очень плачевном состоянии: на грани операбельности, на грани выживания. Те, кто доезжает, – мы их оперируем", – сказал врач.

"Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе – Тодуров. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube