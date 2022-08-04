Trinity Ukraine и Favbet привезли в Украину еще две машины скорой помощи для фронта

Машины поставлены со всеми необходимыми медикаментами и оборудованием Фото: rbc.ua

"Британский фонд Welsh Aid For Ukraine активно помогает Украине через наш фонд Trinity Ukraine. Они собирают средства и выкупают кареты скорой помощи, которые мы привозим в Украину и передаем в самые горячие точки. Уже пять "скорых", которые закупили наши партнеры, спасают жизни на востоке и юге нашей страны. Вот сейчас удалось привезти благодаря поддержке Favbet еще две", – отметили в Trinity Ukraine.

В пресс-службе добавили, что машины поставлены со всеми необходимыми медикаментами и оборудованием.

"Каждая дополнительная карета скорой помощи на передовой повышает шанс вовремя оказать помощь раненому на поле боя солдату и спасти ему жизнь. Мы продолжим помогать нашим военным до окончательной победы Украины", – сообщили в Favbet Foundation.

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Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития, в настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

Напрямую и через партнерские благотворительные организации фонд уже перечислил на нужды ВСУ более 5 млн грн. Передано пять тонн горючего, оказана помощь на покупку трех машин скорой помощи для николаевских медиков и восьми автомобилей, два из которых бронированные.

Ежемесячно с октября 2021 года фонд перечисляет 100 тыс. грн для реабилитации украинских воинов, пострадавших в зоне АТО и ООС.