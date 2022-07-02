Главное управление разведки Украины получило 20 "скорых" от компании "Метинвест"

"Для того чтобы успеть оказать необходимую помощь, нужно быстро довезти со стабилизационного пункта в госпиталь, поэтому авто – это очень серьезная помощь. Потому что, к сожалению, украинские "скорые" и медики также попадают под обстрелы, машины выходят из строя, работают буквально на износ. Поэтому этот парк нуждается в постоянном обновлении", – цитирует пресс-служба представителя пресс-службы ГУР Андрея Юсова.

В компании рассказали, что искали машины по всей Европе, закупить их удалось в Италии. На помощь украинским металлургам пришла живущая в Неаполе украинский врач Людмила Гудз, она разыскала "скорые" и помогла их отправить.

"Компания "Метинвест" Рината Ахметова передала уже 120 автомобилей военным. Также за все эти четыре месяца полномасштабного вторжения компания передала около тысячи тепловизоров, около 10 тысяч касок. Есть программа на 100 тысяч бронежилетов. Компания поддерживает армию всеми возможными способами", – подчеркнул руководитель проектного офиса группы "Метинвест" Александр Водовиз.

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