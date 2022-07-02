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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Главное управление разведки Украины получило 20 "скорых" от компании "Метинвест"

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Машины искали по всей Европе, закупить их удалось в Италии
Машины искали по всей Европе, закупить их удалось в Италии
Фото: metinvestholding.com

Главное управление разведки получило 20 автомобилей медицинской помощи от компании "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, вывозить раненых военных и гражданских они в основном будут на лисичанском направлении, где ведутся ожесточенные бои. Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе "Метинвеста".

"Для того чтобы успеть оказать необходимую помощь, нужно быстро довезти со стабилизационного пункта в госпиталь, поэтому авто – это очень серьезная помощь. Потому что, к сожалению, украинские "скорые" и медики также попадают под обстрелы, машины выходят из строя, работают буквально на износ. Поэтому этот парк нуждается в постоянном обновлении", – цитирует пресс-служба представителя пресс-службы ГУР Андрея Юсова.

В компании рассказали, что искали машины по всей Европе, закупить их удалось в Италии. На помощь украинским металлургам пришла живущая в Неаполе украинский врач Людмила Гудз, она разыскала "скорые" и помогла их отправить.

"Компания "Метинвест" Рината Ахметова передала уже 120 автомобилей военным. Также за все эти четыре месяца полномасштабного вторжения компания передала около тысячи тепловизоров, около 10 тысяч касок. Есть программа на 100 тысяч бронежилетов. Компания поддерживает армию всеми возможными способами", – подчеркнул руководитель проектного офиса группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

"Метинвест" также передала ГУР партию дронов более чем на $500 тысяч и 1000 комплектов амуниции спецназначения. В конце мая группа направила воинской части Нацгвардии Украины 1000 единиц средств защиты, а также предоставила Сухопутным войскам ВСУ более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн. Всего же с начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,5 млрд грн.

Теги: медицина, автомобили, война, Метинвест, помощь, Лисичанск, скорая помощь, война России против Украины, медики
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