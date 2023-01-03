Удары по Украине не принесут Кремлю желаемого эффекта – отчет Института изучения войны

Российские военные блогеры высказывают недовольство и требуют наносить больше ударов.

В отчете говорится, что, по данным российских пропагандистов, 31 декабря российские войска якобы нанесли удар крылатыми ракетами по объекту в Хмельницкой области – предположительно, по базе 8-го отдельного полка спецназа Украины.

Один из блогеров заявил, что России необходимо было систематически наносить такие удары в начале войны, и что за ударом должны были быть последующие удары, чтобы нанести максимальный ущерб. Также он считает, что время для удара, о котором идет речь, было неподходящим, поскольку в канун Нового года вряд ли украинские силы находились на базе. Блогер отметил, что это не первый случай, когда российские силы не смогли нанести эффективные удары, говорится в отчете.

Разрушительный удар украинской системы HIMARS по российской базе в Макеевке Донецкой области 31 декабря также вызвал резкую критику российского военного руководства в российском информационном пространстве. Критику в адрес военного командования вызвало и расплывчатое признание минобороны РФ в том, что такой факт имел место, отмечают аналитики ISW.

Связанные с частной военной компанией "Вагнер" блогеры заявили, что российское военное командование упростило украинским силам нанесение ударов по нескольким сотням военнослужащих в одном месте, назвав объяснение "ДНР" об использовании мобильных телефонов ложью. Другие блогеры заявили, что российское командование проявило "преступную халатность" и не смогло рассредоточить российские силы, расквартированные в Макеевке, на более мелкие группы в тылу.

Минобороны России, вероятно, пытается переложить вину за плохую оперативную безопасность на "должностных лиц" террористической группировки "ДНР" и мобилизованные силы, говорится в отчете ISW.