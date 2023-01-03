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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Удары по Украине не принесут Кремлю желаемого эффекта – отчет Института изучения войны

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Российские блогеры ругают действия военного командования РФ
Российские блогеры ругают действия военного командования РФ
Фото: EPA

Массированные удары по Украине, скорее всего, не приведут к желаемому Кремлем информационному эффекту среди российского провоенного общества. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 2 января.

Российские военные блогеры высказывают недовольство и требуют наносить больше ударов.

В отчете говорится, что, по данным российских пропагандистов, 31 декабря российские войска якобы нанесли удар крылатыми ракетами по объекту в Хмельницкой области – предположительно, по базе 8-го отдельного полка спецназа Украины.

Один из блогеров заявил, что России необходимо было систематически наносить такие удары в начале войны, и что за ударом должны были быть последующие удары, чтобы нанести максимальный ущерб. Также он считает, что время для удара, о котором идет речь, было неподходящим, поскольку в канун Нового года вряд ли украинские силы находились на базе. Блогер отметил, что это не первый случай, когда российские силы не смогли нанести эффективные удары, говорится в отчете.

Разрушительный удар украинской системы HIMARS по российской базе в Макеевке Донецкой области 31 декабря также вызвал резкую критику российского военного руководства в российском информационном пространстве. Критику в адрес военного командования вызвало и расплывчатое признание минобороны РФ в том, что такой факт имел место, отмечают аналитики ISW.

Связанные с частной военной компанией "Вагнер" блогеры заявили, что российское военное командование упростило украинским силам нанесение ударов по нескольким сотням военнослужащих в одном месте, назвав объяснение "ДНР" об использовании мобильных телефонов ложью. Другие блогеры заявили, что российское командование проявило "преступную халатность" и не смогло рассредоточить российские силы, расквартированные в Макеевке, на более мелкие группы в тылу.

Минобороны России, вероятно, пытается переложить вину за плохую оперативную безопасность на "должностных лиц" террористической группировки "ДНР" и мобилизованные силы, говорится в отчете ISW.

Контекст:

Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что в ночь на 1 января 2023 года в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежения мерами безопасности, курения в неустановленном месте" уничтожено около 400 мобилизованных россиян, которые находились в здании ПТУ №19 в Макеевке, еще около 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

2 января минобороны РФ официально признало гибель 63 оккупантов, объявив, что удар ВСУ нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS.

По версии боевиков "ДНР", озвученной 2 января российским пропагандистским агентством ТАСС, причиной попадания ракет HIMARS в ПТУ в Макеевке послужило "активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов". Боевики утверждают, что ВСУ "выявили активность сотовой связи и местоположение абонентов", после чего нанесли удар.

Теги: Донецкая область, Макеевка, российская пропаганда, Хмельницкая область, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, блогеры, удары, российские оккупанты, HIMARS
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