Украина готова в самые короткие сроки отправить военных в Норвегию для обучения на NASAMS – командующий ВС ВСУ

Об этом командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук заявил 11 марта, его цитирует пресс-служба командования.

Командующий поблагодарил Норвегию и США за решение предоставить Украине две системы NASAMS.

"Воздушные силы Вооруженных сил Украины готовы в кратчайшие сроки направить воинов зенитных ракетных войск на обучение в Норвегию. Зенитный ракетный комплекс NASAMS, освоенный украинскими зенитчиками, уже доказал свою эффективность в Украине. Благодаря мощной поддержке партнеров спасено немало жизней украинцев, сохранены объекты критической инфраструктуры государства", – добавил Олещук.

Контекст:

Первые две системы NASAMS прибыли в Украину в ноябре 2022 года, их поставили США. Также передачу этой системы анонсировала в январе 2023-го Канада.

В Воздушных силах ВСУ рассказывали, что впервые NASAMS задействовали в отражении ракетных атак оккупантов 15 ноября. Высокую эффективность, показанную NASAMS во время применения в Украине, отмечали президент Владимир Зеленский и министр обороны США, координатор контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") Ллойд Остин.