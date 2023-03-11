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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина готова в самые короткие сроки отправить военных в Норвегию для обучения на NASAMS – командующий ВС ВСУ

Олещук: NASAMS уже доказал свою эффективность в Украине
Олещук: NASAMS уже доказал свою эффективность в Украине
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Украина готова отправить в Норвегию своих военнослужащих для обучения управлению комплексами NASAMS в самые короткие сроки.

Об этом командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук заявил 11 марта, его цитирует пресс-служба командования. 

Командующий поблагодарил Норвегию и США за решение предоставить Украине две системы NASAMS

"Воздушные силы Вооруженных сил Украины готовы в кратчайшие сроки направить воинов зенитных ракетных войск на обучение в Норвегию. Зенитный ракетный комплекс NASAMS, освоенный украинскими зенитчиками, уже доказал свою эффективность в Украине. Благодаря мощной поддержке партнеров спасено немало жизней украинцев, сохранены объекты критической инфраструктуры государства", – добавил Олещук. 

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid0vTbAZ3b3nia3iZGX2tnbPBQQQHvkgtU1dnwUYjP5bzgtGzqV9LTHMx1b51dNjT4Xl

Контекст:

Первые две системы NASAMS прибыли в Украину в ноябре 2022 года, их поставили США. Также передачу этой системы анонсировала в январе 2023-го Канада.

В Воздушных силах ВСУ рассказывали, что впервые NASAMS задействовали в отражении ракетных атак оккупантов 15 ноября. Высокую эффективность, показанную NASAMS во время применения в Украине, отмечали президент Владимир Зеленский и министр обороны США, координатор контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") Ллойд Остин.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Норвегия, ПВО, ВСУ, Воздушные силы Украины, ракетный комплекс, Николай Олещук, NASAMS
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