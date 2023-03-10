Украина начала переговоры с Норвегией по обучению украинских пилотов – Зеленский

В Украине сегодня была делегация Норвегии во главе с министром обороны Фото: president.gov.ua

Он отметил, что говорил сегодня "об обеспечении украинских воинов и поддержке нашего государства в защите от российской агрессии" на международных переговорах.

В частности, президент сегодня встретился с министром обороны Норвегии.

"В общем, мы достигли чрезвычайно мощных отношений с Норвегией во многих сферах. Это касается и оружия: благодаря Норвегии мы усилили и нашу ПВО, и артиллерию, и другие войска. Также Норвегия положила начало программе долговременной бюджетной поддержки Украины... Кстати, начинаем общаться с Норвегией о возможностях тренировочной миссии для наших пилотов", – сказал Зеленский.

По его словам, на встрече также обсудили дополнительные шаги, которые можно сделать вместе с Норвегией, "чтобы эта весна была успешной и для украинской обороны, и для перспектив общеевропейской безопасности".

Кроме того, напомнил президент, в Киеве с визитом сегодня была премьер-министр Финляндии – "государства, которое достаточно активно нас поддерживает".

"Я поблагодарил за уже предоставленные пакеты помощи, обсудили новые возможности укрепить нашу оборону, укрепить давление на Россию – новый оборонный пакет для Украины, уже 14-й. Говорили также о сотрудничестве в структурах Евросоюза, о поддержке наших инициатив по наказанию российских убийц", – рассказал Зеленский.