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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина начала переговоры с Норвегией по обучению украинских пилотов – Зеленский

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В Украине сегодня была делегация Норвегии во главе с министром обороны
В Украине сегодня была делегация Норвегии во главе с министром обороны
Фото: president.gov.ua

Украина начала переговоры с Норвегией относительно организации обучения для украинских пилотов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал в вечернем обращении 10 марта, опубликованном его пресс-службой.

Он отметил, что говорил сегодня "об обеспечении украинских воинов и поддержке нашего государства в защите от российской агрессии" на международных переговорах.

В частности, президент сегодня встретился с министром обороны Норвегии.

"В общем, мы достигли чрезвычайно мощных отношений с Норвегией во многих сферах. Это касается и оружия: благодаря Норвегии мы усилили и нашу ПВО, и артиллерию, и другие войска. Также Норвегия положила начало программе долговременной бюджетной поддержки Украины... Кстати, начинаем общаться с Норвегией о возможностях тренировочной миссии для наших пилотов", – сказал Зеленский. 

По его словам, на встрече также обсудили дополнительные шаги, которые можно сделать вместе с Норвегией, "чтобы эта весна была успешной и для украинской обороны, и для перспектив общеевропейской безопасности".

Кроме того, напомнил президент, в Киеве с визитом сегодня была премьер-министр Финляндии – "государства, которое достаточно активно нас поддерживает".

"Я поблагодарил за уже предоставленные пакеты помощи, обсудили новые возможности укрепить нашу оборону, укрепить давление на Россию – новый оборонный пакет для Украины, уже 14-й. Говорили также о сотрудничестве в структурах Евросоюза, о поддержке наших инициатив по наказанию российских убийц", – рассказал Зеленский. 

Контекст:

Норвегия оказывает Украине военную помощь. В августе 2022 года она также присоединилась к программе обучения украинских военных в Великобритании.

10 декабря Зеленский поблагодарил Норвегию за выделение $100 млн на восстановление инфраструктуры Украины после российских ударов.

Кроме того, Норвегия передаст танки Украине, заявил 25 января 2023 года министр обороны страны. 14 февраля он уточнил, что Норвегия передаст Украине 12 танков, восемь из них – Leopard 2.

В феврале норвежский парламент согласовал пятилетнюю программу финансирования для Украины на сумму почти €7 млрд. Помощь будет выделяться частями в течение пяти лет, часть пойдет на военные нужды, часть – на гуманитарные. 

Во время визита в Киев 10 марта министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам анонсировал передачу двух взводов систем противовоздушной обороны NASAMS.

Теги: Норвегия, Финляндия, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, пилот, летчик
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