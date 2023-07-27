Украина имеет еще ряд возможностей для контрнаступления – глава Пентагона

Остин: Мы все время говорили, что это будет трудная борьба, и она будет долгой Фото: defense.gov

Отвечая на вопрос о новом этапе украинского контрнаступления и о шансах на прорыв, Остин сказал, что не хочет говорить о деталях хода боевых действий, оставив это украинскому военно-политическому руководству.

"Мы все время говорили, что это будет трудная борьба, и она будет долгой. Будут трудности, успехи, неудачи. И на данный момент мы видим, как это происходит. Украина хорошо подготовлена и хорошо обучена, чтобы добиться успеха. И, как вы слышали, я говорил на прошлой неделе, они упорно сражаются. Они пытаются преодолеть минные поля и другие препятствия, и у них по-прежнему много боевой мощи", – добавил глава Пентагона.

Решения о применении этой боевой мощи зависят от ситуации на местах и оценок украинских военных, продолжил он.

Если решения о задействовании этой боевой мощи будут приняты вовремя, это создаст условия, которые могут позволить Украине изменить динамику на поле боя, надеется Остин.

"Но они действуют очень обдуманно", – подчеркнул он, отметив, что Украина сохранила "живую силу и технику".

"Поэтому у них все еще есть ряд возможностей. И мы можем ожидать, что они продолжат оказывать давление", – резюмировал глава Пентагона.