Украина инициирует создание суда по расследованию преступлений РФ

Для Украины важно целостное расследование всех военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных Россией на оккупированных украинских территориях за шесть лет. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов и заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов обсудили состояние расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Об этом сообщила пресс-служба СНБО 2 сентября.

По словам Мамедова, важно целостное расследование всех военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных РФ в условиях вооруженного конфликта за последние шесть лет на территории Украины, а также доказательство в национальных и международных судебных инстанциях реализации государством-агрессором "эффективного контроля" над временно оккупированными территориями.

Одним из вариантов повышения эффективности и объективности судебного разбирательства серьезных нарушений международного гуманитарного права может быть создание в Украине суда по расследованию преступлений, совершенных РФ. Суд может иметь международный элемент, сказано в сообщении.

Мамедов является руководителем международной следственной группы от Украины по расследованию катастрофы MH17, участником переговорного процесса с Ираном по расследованию авиакатастрофы самолета МАУ в Иране и членом рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий комиссии по вопросам правовой реформы. С 2016 года Мамедов координирует расследования вооруженной агрессии РФ против Украины.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.