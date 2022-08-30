Украина из-за войны потеряла 176 млрд грн – Счетная палата

Из-за сокращения импорта, ВВП, прибыли предприятий и рабочих мест бюджет недополучил 104 млрд грн. Из-за российской военной агрессии экономика Украины в январе – июне сократилась на 28,5%. Из-за разрушений объектов хозяйствования отдельных отраслей экономики прямые убытки по состоянию на 13 июня составили почти $48 млрд, или 1,4 трлн грн.

Государственные заимствования для покрытия дефицита и погашения долга составили почти половину всех поступлений общего фонда.

Главным кредитором государственного бюджета на внутреннем рынке государственных заимствований стал Национальный банк, который приобрел две трети размещенных в первом полугодии этого года ОВГЗ на сумму 225 млрд грн. От государственных внешних заимствований Украина получила 217 млрд грн. Эти средства предоставили международные финансовые организации и страны-партнеры.