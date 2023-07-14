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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина вернула тела еще 62 погибших защитников. Четверо из них умерли в российском плену – Минреинтеграции

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Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций, отметили в министерстве
Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций, отметили в министерстве
Фото: Мінреінтеграції / Telegram (архив)

Украина вернула тела еще 62 погибших военнослужащих. Об этом сообщила 14 июля пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Сегодня состоялась репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины. Таким образом, удалось вернуть тела еще 62 защитников. Из них четверо умерли во вражеском плену в результате ранения, болезни и ненадлежащего медицинского ухода", – говорится в сообщении.

Передача тел погибших военнослужащих осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций, отметили в министерстве. Тела передадут родным для надлежащего захоронения.

Контекст:

Украина "дозированно" предоставляет информацию о числе погибших, отмечала замминистра обороны Анна Маляр в сентябре 2022 года. В регулярных сводках Генштаба ВСУ эти данные не публикуются и, по словам Маляр, на период военного времени они засекречены, писало УНИАН.

В декабре 2022 года советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя названные Еврокомиссией цифры, оказавшиеся, как поясняли позже, ошибочными, сказал, что погибло от 10 тыс. до 13 тыс. украинских военнослужащих.

В интервью Bild, которое вышло 3 марта 2023 года, министр обороны Украины Алексей Резников не стал называть точные потери Украины. "Я не буду вам говорить об украинских потерях. Это война, у нас есть потери, есть убитые и раненые, но это значительно меньше потерь россиян. Есть разница между украинцами и россиянами: россияне используют тактику мясорубки, для них их солдаты – просто пушечное мясо, а для нас дорога жизнь каждого солдата", – сказал он.

Потери российских оккупантов, по оценке Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 14 июля, превысили 236 тыс. человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: плен, война России против Украины, погибшие, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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