Украина вернула тела еще 62 погибших защитников. Четверо из них умерли в российском плену – Минреинтеграции

"Сегодня состоялась репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины. Таким образом, удалось вернуть тела еще 62 защитников. Из них четверо умерли во вражеском плену в результате ранения, болезни и ненадлежащего медицинского ухода", – говорится в сообщении.

Передача тел погибших военнослужащих осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций, отметили в министерстве. Тела передадут родным для надлежащего захоронения.