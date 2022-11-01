Украинская авиация нанесла удар по скоплению личного состава оккупантов на опорном пункте в Николаевской области – ОК "Юг"

Авиация ВСУ нанесла удар по оккупантам на юге Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"Нашей армейской авиацией было точно атаковано скопление личного состава оккупантов на опорном пункте противника в районе Снегиревки Николаевской области", – говорится в сообщении.

Также артиллерийские и ракетные подразделения выполнили около 180 огневых задач за сутки.

"Вражеское войско уменьшилось на 21 рашиста. Демилитаризирован один военный автомобиль и миномет. Остальные потери врага дознаются", – сообщили в ОК "Юг".

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