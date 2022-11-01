Украинская авиация нанесла удар по скоплению личного состава оккупантов на опорном пункте в Николаевской области – ОК "Юг"

"Нашей армейской авиацией было точно атаковано скопление личного состава оккупантов на опорном пункте противника в районе Снегиревки Николаевской области", – говорится в сообщении.
Также артиллерийские и ракетные подразделения выполнили около 180 огневых задач за сутки.
"Вражеское войско уменьшилось на 21 рашиста. Демилитаризирован один военный автомобиль и миномет. Остальные потери врага дознаются", – сообщили в ОК "Юг".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 31 октября, составили около 71 820 военных, 2686 танков, 275 самолетов, 253 вертолета и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".