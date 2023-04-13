Украинская авиация за сутки нанесла шесть ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

Также украинские военные сбили два российских беспилотника типа "Орлан-10".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов противника, а также одну вражескую радиолокационную станцию", – говорится в сообщении.