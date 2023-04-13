Украинская авиация за сутки нанесла шесть ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

Также украинские военные сбили два российских беспилотника типа "Орлан-10".
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов противника, а также одну вражескую радиолокационную станцию", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 13 апреля 2023 года, составили около 180 590 военных, 3646 танков, 307 самолетов, 293 вертолета и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".