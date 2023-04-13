Оккупанты усиливают контрразведывательный режим на оккупированных территориях – Генштаб ВСУ

"В населенном пункте Графское Волновахского района Донецкой области и вокруг увеличилось количество блокпостов и патрулей. На блокпостах враг активно проводит фильтрацию местного населения", – говорится в сообщении.
Похожая ситуация в Благодатном Донецкой области.
"Опасаясь утечки информации о местоположении подразделений оккупантов, захватчики стали ограничивать определенные маршруты движения таксистам, въезд местным жителям разрешен исключительно при наличии регистрации", – сообщили в Генштабе.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.