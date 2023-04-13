Оккупанты усиливают контрразведывательный режим на оккупированных территориях – Генштаб ВСУ

"В населенном пункте Графское Волновахского района Донецкой области и вокруг увеличилось количество блокпостов и патрулей. На блокпостах враг активно проводит фильтрацию местного населения", – говорится в сообщении.

Похожая ситуация в Благодатном Донецкой области.

"Опасаясь утечки информации о местоположении подразделений оккупантов, захватчики стали ограничивать определенные маршруты движения таксистам, въезд местным жителям разрешен исключительно при наличии регистрации", – сообщили в Генштабе.