Украинские бойцы получили от "Стального фронта" дроны, "Валькирии" и бронированные авто

"Если коротко, то благодаря "Стальному фронту Ахметова" мы получили автомобили, которые позволяют мобильным группам применять эти типы беспилотных комплексов – "Валькирии", Mavic 3. Они совместно могут осуществлять доразведку, корректировку и другие военные задачи", – объяснил представитель администрации Государственной пограничной службы, старший лейтенант Дмитрий Петренко.

По его словам, экипажи, которые будут работать с комплексами, уже готовятся. В компании "Метинвест" пообещали, что передадут еще больше таких БПЛА.

"Валькирия" – это комплекс для обнаружения врага, Mavic – это глаза. Мы получаем от военных очень положительные отзывы. Поэтому сейчас мы будем закупать для армии еще одну крупную партию беспилотников", – рассказал руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Он уточнил, что компания привезла бойцам уже около 30 бронированных автомобилей – прежде всего это закупаемые в Европе инкассаторские бусы разного класса: такие авто нужны бойцам и для эвакуации, и для того, чтобы заезжать на "ноль" для выполнения боевых задач.

С начала войны "Метинвест" направил уже 2 млрд грн в поддержку украинской армии в рамках "Стального фронта". Кроме военной оптики украинские военные получили уже более 1500 БПЛА, что делает компанию крупнейшим поставщиком дронов для армии среди частных бизнесов, не считая благотворительных фондов, подчеркивают в пресс-службе. Также компания наладила производство бронестали для бронежилетов и специальных металлических укрытий.