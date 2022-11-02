Украинские морпехи за прошедшие сутки уничтожили два танка и 17 российских оккупантов

Также артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты ВМС ВСУ нанесли удары по захватчикам, в результате чего были уничтожены два танка и одна БМП.

Окончательные потери врага уточняются.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По состоянию на 2 ноября украинские военные уничтожили приблизительно 73 270 оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки силы обороны Украины ликвидировали около 800 российских захватчиков.