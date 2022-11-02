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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские морпехи за прошедшие сутки уничтожили два танка и 17 российских оккупантов

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ВСУ нанесли удары по российским захватчикам
ВСУ нанесли удары по российским захватчикам
Фото: EPA

За прошедшие сутки 1 ноября украинские морские пехотинцы уничтожили 17 российских оккупантов, два БМП и один БТР. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ в Facebook.

Также артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты ВМС ВСУ нанесли удары по захватчикам, в результате чего были уничтожены два танка и одна БМП.

Окончательные потери врага уточняются.

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По состоянию на 2 ноября украинские военные уничтожили приблизительно 73 270 оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки силы обороны Украины ликвидировали около 800 российских захватчиков.

Теги: Россия, Украина, война, БТР, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, БМП, удары
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