Украинские пограничники на границе с Беларусью включают сигналы воздушной тревоги – ГПСУ

В ГПСУ отметили, что сигнал будет звучать на Житомирском и Ровенском участках.

"Такие меры направлены на то, чтобы еще не определившиеся соседи, на чьей они стороне, все же понимали, что если тревога звучит несколько раз днем и ночью, это ужасно", – цитирует пресс-служба пограничников.

Контекст:

5 января 2023 года пограничники в Беларуси жаловались, что украинцы показывают им оскорбительные жесты. Инцидент произошел в пункте упрощенного пропуска "Подобрянка". На опубликованном видео человек в военной форме машет в сторону погранконтроля Беларуси, а затем проводит рукой вдоль шеи.

23 февраля в Беларуси снова заявили о провокациях. Погранслужба Беларуси сообщила, что якобы люди в непонятной военной форме "продолжают демонстрировать угрожающие и неприличные жесты в адрес белорусских пограничников".

12 марта белорусские пограничники заявили, что пограничники из Украины снова их запугивают: они якобы повесили на границе манекен в форме российской армии и назвали его Валерой.

5 апреля стало известно, что на украинско-белорусской границе поставили проектор, на котором транслируют в Беларусь ролики о войне, кадры из Бучи Киевской области сразу после деоккупации и обращение президента Украины Владимира Зеленского.