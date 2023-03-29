Военные РФ пытаются устроить провокации на украинско-белорусской границе – СБУ

В разговоре российский военный, находящийся возле украинской границы в Беларуси, рассказывает об этом своему знакомому.

"…Мы в одном городе, здесь тоже мутки мутят... Ездят на провокации, на всякую х...йню... Короче, с этой стороны провоцируют хохлов, чтобы они типа на Беларусь напали... Ну, чтобы подключились, наверное. Нас тысячи полторы здесь приехало", – сказал он.

Его собеседник в это время воюет на донецком направлении и ожидает, что подразделение товарища перекинут на помощь именно к ним. Однако тот опровергает и говорит, что они каждый день переезжают с места на место.

"По всей Беларуси уже побывали. Мы были в одном городе, сейчас на границе с Польшей переехали. Возле Польши", – сказал он.

Такие действия свидетельствуют о том, что Россия не прекращает попыток втянуть Беларусь непосредственно в войну против Украины и делает это любыми способами, отмечается в сообщении СБУ.