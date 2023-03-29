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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Военные РФ пытаются устроить провокации на украинско-белорусской границе – СБУ

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Оккупанты готовят провокации, заявили в СБУ
Оккупанты готовят провокации, заявили в СБУ
Фото: EPA

Российские военные планируют провокации на границе Украины и Беларуси. Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора одного из оккупантов, сообщает Служба безопасности Украины в Telegram 29 марта.

В разговоре российский военный, находящийся возле украинской границы в Беларуси, рассказывает об этом своему знакомому.

"…Мы в одном городе, здесь тоже мутки мутят... Ездят на провокации, на всякую х...йню... Короче, с этой стороны провоцируют хохлов, чтобы они типа на Беларусь напали... Ну, чтобы подключились, наверное. Нас тысячи полторы здесь приехало", – сказал он.

Его собеседник в это время воюет на донецком направлении и ожидает, что подразделение товарища перекинут на помощь именно к ним. Однако тот опровергает и говорит, что они каждый день переезжают с места на место.

"По всей Беларуси уже побывали. Мы были в одном городе, сейчас на границе с Польшей переехали. Возле Польши", – сказал он.

Такие действия свидетельствуют о том, что Россия не прекращает попыток втянуть Беларусь непосредственно в войну против Украины и делает это любыми способами, отмечается в сообщении СБУ.

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях. 

16 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

24 января Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагала Беларуси заключить "пакт о ненападении", позднее он повторил это. Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта подчеркнул, что Украина "не собиралась и не собирается нападать на Беларусь", но, учитывая, что у российских войск в этом государстве "военный шенген", всем украинским военным "поставлено задание готовиться к любым вызовам".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: СБУ, Беларусь, граница, провокации, российская агрессия, война России против Украины, российские военные
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