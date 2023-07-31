Украинские пограничники вступили в ближний бой с оккупантами. ГПСУ опубликовала видео перестрелки от первого лица

"Бойцы штурмовой бригады "Сталевий кордон" насыпают оккупантам на лиманском направлении. Пограничники провели разведку боем. Результат – более 10 уничтоженных захватчиков и еще немало "недобитков", – говорится в сообщении.
В ГПСУ подчеркнули, что с украинской стороны в результате боевого столкновения никто не пострадал.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге страны.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр 31 июля сообщила, что силы обороны с начала контрнаступления освободили 241,7 км² территории Украины.