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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские пограничники вступили в ближний бой с оккупантами. ГПСУ опубликовала видео перестрелки от первого лица

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В результате боевого столкновения уничтожены более 10 российских оккупантов
В результате боевого столкновения уничтожены более 10 российских оккупантов
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

Украинские пограничники на лиманском направлении вступили в ближний бой с российскими оккупантами. Об этом 31 июля в Telegram сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Бойцы штурмовой бригады "Сталевий кордон" насыпают оккупантам на лиманском направлении. Пограничники провели разведку боем. Результат – более 10 уничтоженных захватчиков и еще немало "недобитков", – говорится в сообщении.

В ГПСУ подчеркнули, что с украинской стороны в результате боевого столкновения никто не пострадал.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге страны.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 31 июля сообщила, что силы обороны с начала контрнаступления освободили 241,7 км² территории Украины.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, перестрелка, пограничники, ГПСУ, наступление, война России против Украины, столкновение, контрнаступление
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