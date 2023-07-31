Украинские пограничники вступили в ближний бой с оккупантами. ГПСУ опубликовала видео перестрелки от первого лица

"Бойцы штурмовой бригады "Сталевий кордон" насыпают оккупантам на лиманском направлении. Пограничники провели разведку боем. Результат – более 10 уничтоженных захватчиков и еще немало "недобитков", – говорится в сообщении.

В ГПСУ подчеркнули, что с украинской стороны в результате боевого столкновения никто не пострадал.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.