Украинские военные минувшей ночью сбили четыре из шести выпущенных оккупантам дрона Shahed – Воздушные силы ВСУ

Противник запустил шесть беспилотников иранского производства с южного направления.

Всего за прошедшие сутки силы обороны Украины сбили 10 вражеских воздушных целей (не считая 16 Shahed, уничтоженных предыдущей ночью). Среди них также три разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня ("Орлан", "Зала") и три ударных дрона типа "Ланцет".

Минувшей ночью три дрона Shahed силы обороны сбили в Николаевской области.

Об атаке вражеских беспилотников также сообщили и в Запорожской ОВА. Российские захватчики дважды атаковали окраины областного центра с применением дронов. В результате ранения получил 62-летний мужчина.