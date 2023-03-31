Украинские военные отразили более 80 атак оккупантов за сутки и поразили 12 районов скопления сил противника – Генштаб ВСУ

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения оккупантов.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили один пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы врага, два российских склада боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. В частности, россияне регулярно штурмуют Бахмут.