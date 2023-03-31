Российские оккупанты за сутки нанесли по территории Украины 11 ракетных и четыре авиационных удара – Генштаб ВСУ

Противник за сутки совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Помимо этого, противник совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.

"Враг продолжает игнорировать законы и обычаи войны, применяет тактику террора против мирных граждан нашего государства. Ночью с применением ЗРК С-300 противник совершил девять ракетных пусков по гражданской инфраструктуре города Харькова", – говорится в сообщении.

В Генштабе предупредили, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.