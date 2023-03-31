Российские оккупанты за сутки нанесли по территории Украины 11 ракетных и четыре авиационных удара – Генштаб ВСУ

Помимо этого, противник совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.
"Враг продолжает игнорировать законы и обычаи войны, применяет тактику террора против мирных граждан нашего государства. Ночью с применением ЗРК С-300 противник совершил девять ракетных пусков по гражданской инфраструктуре города Харькова", – говорится в сообщении.
В Генштабе предупредили, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе. После этого были новые атаки.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.