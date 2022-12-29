Герой Украины, летчик Karaya: Нам очень нужны F-16

Вадим Ворошилов: Если бы у нас была техническая возможность, мы бы полностью парализовали врага в украинском воздухе. Раскрыть наш потенциал на 100% помогут истребители западного типа Фото: Vadym Voroshylov / Instagram

Karaya, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что среди целей противника, которые он хотел бы уничтожить – самолеты стратегической авиации Ту-95, Ту-160, Ту-22М3.

"Это именно те цели, которые угрожают нашим городам и мирному населению, но они не заходят в зону поражения наших тактических воздушных судов. Просто боятся. Коварно производят пуски по территории Украины. Сейчас вижу возможность их уничтожения, только когда они находятся на аэродромах", – сказал он. – Но есть еще ударная авиация врага, которая работает над временно оккупированными территориями, и, если бы у нас была техническая возможность, мы бы полностью парализовали врага в украинском воздухе. Раскрыть наш потенциал на 100% помогут истребители западного типа".

Ворошилов добавил: считает, что такими самолетами должны быть F-16.

"Нам нужен массовый самолет, который есть в мире. Мы, конечно, можем рассматривать разные типы, например, Gripen, Eurofighter. Они наиболее устойчивы к нашей аэродромной инфраструктуре, но при этом не являются массовыми. Нет в мире, скажем, "вторичного рынка" таких судов. F-16 – один из самых массовых самолетов своего класса в мире. Поэтому мы сможем их обслуживать и, самое главное, благодаря нашим западным партнерам у нас не будет недостатка в средствах поражения", – сказал он.

По словам Ворошилова, это главные причины, почему Украине нужны именно F-16.

"Если рассматривать время уже после победы, то есть много из чего выбирать. Конечно, есть самолеты, которые, я бы сказал, почти доведены до идеала в плане боевых возможностей. Это – F-22, F-35. Но сейчас очень сильно улучшит ситуацию и поможет нашим силам обороны в комплексе именно F-16", – подчеркнул летчик.

Отвечая на вопрос, что нужно украинской авиации, он добавил: "Первое, что нам необходимо, – увеличить дальность, которую могут видеть наши радиолокационные и прицельные комплексы. Второе – авиационные управляемые средства класса "воздух – воздух" с гораздо большей дальностью поражения, чем у нас сейчас есть. Поэтому нам очень нужны F-16, которые могут обеспечить наши потребности в этом".