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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Герой Украины, летчик Karaya: Нам очень нужны F-16

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Вадим Ворошилов: Если бы у нас была техническая возможность, мы бы полностью парализовали врага в украинском воздухе. Раскрыть наш потенциал на 100% помогут истребители западного типа
Вадим Ворошилов: Если бы у нас была техническая возможность, мы бы полностью парализовали врага в украинском воздухе. Раскрыть наш потенциал на 100% помогут истребители западного типа
Фото: Vadym Voroshylov / Instagram

Россия имеет существенное преимущественно в авиации на войне против Украины, Воздушным силам нужны истребители западного типа. Об этом украинский военный летчик майор Вадим Ворошилов (позывной Karaya) рассказал в интервью "Украинской правде", которое вышло 28 декабря.

Karaya, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что среди целей противника, которые он хотел бы уничтожить – самолеты стратегической авиации Ту-95, Ту-160, Ту-22М3.

"Это именно те цели, которые угрожают нашим городам и мирному населению, но они не заходят в зону поражения наших тактических воздушных судов. Просто боятся. Коварно производят пуски по территории Украины. Сейчас вижу возможность их уничтожения, только когда они находятся на аэродромах", – сказал он. – Но есть еще ударная авиация врага, которая работает над временно оккупированными территориями, и, если бы у нас была техническая возможность, мы бы полностью парализовали врага в украинском воздухе. Раскрыть наш потенциал на 100% помогут истребители западного типа". 

Ворошилов добавил: считает, что такими самолетами должны быть F-16. 

"Нам нужен массовый самолет, который есть в мире. Мы, конечно, можем рассматривать разные типы, например, Gripen, Eurofighter. Они наиболее устойчивы к нашей аэродромной инфраструктуре, но при этом не являются массовыми. Нет в мире, скажем, "вторичного рынка" таких судов. F-16 – один из самых массовых самолетов своего класса в мире. Поэтому мы сможем их обслуживать и, самое главное, благодаря нашим западным партнерам у нас не будет недостатка в средствах поражения", – сказал он. 

По словам Ворошилова, это главные причины, почему Украине нужны именно F-16.

"Если рассматривать время уже после победы, то есть много из чего выбирать. Конечно, есть самолеты, которые, я бы сказал, почти доведены до идеала в плане боевых возможностей. Это – F-22, F-35. Но сейчас очень сильно улучшит ситуацию и поможет нашим силам обороны в комплексе именно F-16", – подчеркнул летчик.  

Отвечая на вопрос, что нужно украинской авиации, он добавил: "Первое, что нам необходимо, – увеличить дальность, которую могут видеть наши радиолокационные и прицельные комплексы. Второе – авиационные управляемые средства класса "воздух – воздух" с гораздо большей дальностью поражения, чем у нас сейчас есть. Поэтому нам очень нужны F-16, которые могут обеспечить наши потребности в этом". 

Контекст:

28-летний Ворошилов – Герой Украины, звание ему присвоили в декабре. За несколько месяцев до этого, в октябре, во время выполнения боевого задания (сбил пять дронов-камикадзе) его МиГ-29 начал терять управление, но летчик смог отвести от Винницы самолет, направив его в поле, а потом успешно катапультировался.

Karaya рассказывал, что технические возможности украинской авиации ограниченные и военные летчики сейчас выполняют "такие задачи, которые технически даже не закладывались на этапе проектирования наших воздушных судов". 

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. Киев неоднократно призывал партнеров предоставить стране истребители западного образца, в частности F-16. 

Вопрос предоставления Украине F-16 обсуждали в начале декабря американский астронавт Скотт Келли и украинские военнослужащие – пилоты истребителей МиГ-29 и командующим воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенантом Анатолием Кривоножко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Герой Украины, истребители, самолеты, пилот, летчик
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