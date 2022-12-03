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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Американский астронавт Келли перед отъездом из Киева провел с украинскими пилотами "теплый и засекреченный разговор", в том числе об F-16

Келли встретился с пилотами Миг-29 и генералом Кривоножко
Келли встретился с пилотами Миг-29 и генералом Кривоножко
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Американский астронавт Скотт Келли перед отъездом из Киева встретился с украинскими военнослужащими – пилотами истребителей Миг-29 и командующим Воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенантом Анатолием Кривоножко.

Об этом проинформировал 3 декабря пресс-центр Генерального штаба ВСУ. 

В Генштабе отметили, что Келли – не только астронавт, но и пилот истребителя F-14. Встреча с украинскими военнослужащими состоялась по его инициативе, говорится в релизе. 

"Это был очень теплый, дружеский и засекреченный разговор. Говорили о подвигах украинских пилотов, их таланте вести воздушный бой против подавляющего числа противника, о том, как защитили столицу в первые дни полномасштабной войны и, конечно, о "Призраках Киева". А еще о самолетах F-16, которые очень нужны Украине", -- рассказали в Генштабе и отметили, что из-за угрозы российских ракетных ударов до последнего не было известно, состоится ли встреча. 

Келли сказал, что для него было честью встретиться с пилотами, отражавшими атаки россиян в первые дни полномасштабного вторжения. 

"Они добились в этом успехов, но сейчас нуждаются в поддержке со стороны Запада. Современные технологии и оружие помогают противодействовать атакам на украинскую критическую инфраструктуру. Будь я пилотом российских военно-воздушных сил, я бы боялся этих ребят. Они знают, что делают", – сказал он.  

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02MemQnKCuhpnLwrMiAoZbVqmVxgH5uFfRQk4s77Pma5e6dbZfjRxNXwK5QvcmxEMPl

Контекст:

Келли активно поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией. В частности, он много пишет о войне в своем Twitter, призывает донатить на нужды Украины, развенчивает фейки российских пропагандистов.

В конце октября Келли стал амбассодором платформы United24. Он развивает направление "Медицинская помощь". 27 ноября астронавт сообщил, что приехал в Киев. На следующий день он и еще пять амбассодоров платформы United24 встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявили масштабный сбор на генераторы для украинских больниц

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: истребители, самолеты, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, Скотт Келли, встреча, астронавты, пилот
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