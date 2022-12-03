Американский астронавт Келли перед отъездом из Киева провел с украинскими пилотами "теплый и засекреченный разговор", в том числе об F-16

Об этом проинформировал 3 декабря пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

В Генштабе отметили, что Келли – не только астронавт, но и пилот истребителя F-14. Встреча с украинскими военнослужащими состоялась по его инициативе, говорится в релизе.

"Это был очень теплый, дружеский и засекреченный разговор. Говорили о подвигах украинских пилотов, их таланте вести воздушный бой против подавляющего числа противника, о том, как защитили столицу в первые дни полномасштабной войны и, конечно, о "Призраках Киева". А еще о самолетах F-16, которые очень нужны Украине", -- рассказали в Генштабе и отметили, что из-за угрозы российских ракетных ударов до последнего не было известно, состоится ли встреча.

Келли сказал, что для него было честью встретиться с пилотами, отражавшими атаки россиян в первые дни полномасштабного вторжения.

"Они добились в этом успехов, но сейчас нуждаются в поддержке со стороны Запада. Современные технологии и оружие помогают противодействовать атакам на украинскую критическую инфраструктуру. Будь я пилотом российских военно-воздушных сил, я бы боялся этих ребят. Они знают, что делают", – сказал он.