Украинскому снайперу побратимы зачитали российский фейк о его гибели. Видео

Снайпер пообещал побратимам стрелять по оккупантам "в два раза больше" Фото: armyinform.com.ua

"Ликвидирован снайпер нацистского батальона "Солнышко" (позывной Кельт), больше стрелять не будет"... Кельт, ты больше стрелять не будешь?" – строго спрашивает военный.

"Я буду стрелять в два раза больше", – отвечает тот, снимая балаклаву и улыбаясь.