Украинскому снайперу побратимы зачитали российский фейк о его гибели. Видео

"Ликвидирован снайпер нацистского батальона "Солнышко" (позывной Кельт), больше стрелять не будет"... Кельт, ты больше стрелять не будешь?" – строго спрашивает военный.
"Я буду стрелять в два раза больше", – отвечает тот, снимая балаклаву и улыбаясь.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.