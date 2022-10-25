"Укравтодор" восстановил мост возле Чернигова. По нему российские оккупанты хотели ворваться в город в марте

Полностью открыть движение по мосту планируют в ноябре Фото: Укравтодор Новини / Telegram

Мост был разрушен в начале марта 2022 года, когда российские войска пытались прорваться в областной центр со стороны села Ягодное.

"Здесь их гостеприимно встретили защитники Чернигова. Прорваться в город захватчики так и не смогли", – говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" отметили, что мост в результате подрыва был уничтожен до основания. В апреле после деоккупации области движение транспорта было возобновлено, поскольку была построена временная переправа.

Полностью открыть движение по мосту планируют в ноябре.