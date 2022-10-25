"Укравтодор" восстановил мост возле Чернигова. По нему российские оккупанты хотели ворваться в город в марте

Мост был разрушен в начале марта 2022 года, когда российские войска пытались прорваться в областной центр со стороны села Ягодное.
"Здесь их гостеприимно встретили защитники Чернигова. Прорваться в город захватчики так и не смогли", – говорится в сообщении.
В "Укравтодоре" отметили, что мост в результате подрыва был уничтожен до основания. В апреле после деоккупации области движение транспорта было возобновлено, поскольку была построена временная переправа.
Полностью открыть движение по мосту планируют в ноябре.
Российские оккупанты атаковали Чернигов в начале полномасштабного вторжения 24 февраля. Город массированно обстреливали из артиллерии, а также сбрасывали на него авиабомбы.
В областном центре, по данным местных властей, повреждено более 2000 частных и более 800 многоэтажных домов. Город российским оккупантам захватить не удалось.
Черниговская область была освобождена от российских войск в начале апреля.