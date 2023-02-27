"Укртютюн" заявил о несоответствии законодательству ЕС проектов законов о системе трекинга сигарет

"Система отслеживания движения табачных изделий работает в Евросоюзе с 2019 года. Она была введена в соответствии с Директивой 2014/40/ЕС. Именно эту директиву должна выполнять и Украина как сторона, подписавшая Соглашение об ассоциации с ЕС, и как страна-кандидат на вступление в Евросоюз", – отмечает издание.

В "Укртютюні" заявили, что предложенная в законопроектах электронная система технологически непригодна для корректной работы в условиях промышленного производства табачных изделий, а ее введение может привести к негативным последствиям: от кратного повышения себестоимости продукции вследствие искусственного замедления скорости и усложнения производства до остановки предприятий из-за технологических факторов или потери рентабельности.

Так, в ноябре 2022 года был зарегистрирован проект закона №8237. Его автор – народный депутат Андрей Холодов. Главная особенность проекта состоит в том, что им предложены нормы, которые, с одной стороны, нацелены на создание системы отслеживания движения табачных изделий, а с другой – позволяют эту систему обходить. В частности, Холодов предложил не наносить специальный код для отслеживания сигарет, продаваемых в магазинах беспошлинной торговли – Duty Free.

"Дело в том, что почти 60% нелегального рынка сигарет составляет продукция, произведенная для реализации именно в магазинах беспошлинной торговли", – пишет "РБК-Украина".

Поэтому предложение Холодова играет на руку нелегалам и создает массу проблем легальным производителям, делает вывод агентство. В то же время директива ЕС говорит о том, что маркировать электронными акцизными марками следует все сигареты, производимые и продаваемые в Евросоюзе.

Кроме того, специальный код по нормам директивы должен располагаться на пачке таким образом, чтобы он оставался целым после открытия. Холодов написал прямо противоположное – код должен быть на крышке, что означает только одно: после открытия пачки код будет разорван, отследить движение пачки от производителя к торговой точке будет невозможно, подчеркивают авторы материала.

Кроме того, свои проекты по Track & Trace разработало и Минцифры – №8286 и №8287. Они также не отвечают требованиям директивы, пишет агентство, однако 12 января 2023 года оба проекта были приняты в первом чтении и за основу.

"Укртютюн" отметил, что авторы этих проектов предлагают создавать электронные акцизные марки на основе QR-кода. Однако в странах ЕС используют Dot-код или DataMatrix-код.

"Предложенная электронная система больше напоминает не европейскую систему Track & Trace, а систему, используемую в Российской Федерации", – говорят эксперты организации.

Они требуют вернуться к рассмотрению проекта закона №3044а-2, который был подготовлен еще в 2020 году и отвечает нормам ЕС.