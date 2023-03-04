Утром оккупанты обстреляли Запорожскую область, есть погибшие и раненые – ОВА

"Гуляйпольская община снова под вражеским огнем. Утром российская артиллерия унесла жизни двух местных жителей. Три ракеты оккупант направил по Новониколаевке. Одна из них разрушила сельскохозяйственный объект", – говорится в сообщении.

Степногорскую общину оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град". Повреждены жилые дома, пострадавших нет.

"В Приморском враг попал в частный дом и двор. Хозяин получил незначительные травмы", – говорится в сообщении.