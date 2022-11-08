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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В боях за Украину погиб еще один американец – СМИ

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О создании в ВСУ интернационального подразделения объявили на третий день полномасштабного вторжения
О создании в ВСУ интернационального подразделения объявили на третий день полномасштабного вторжения
International Legion of Defense of Ukraine (ILDU) / Facebook

В Украине в ходе боев с российскими оккупантами погиб гражданин США Тимоти Гриффин, сообщил 7 ноября со ссылкой на два источника, в том числе среди украинских военных, американский телеканал NBC News.

По данным телеканала, Гриффин до приезда в Украину жил в штате Нью-Йорк; позже вступил в интернациональное подразделение Вооруженных сил Украины и погиб в бою в Харьковской области.

Точный возраст погибшего не указывается из "соображений безопасности и конфиденциальности".

В интернациональном легионе ВСУ рассказали, что идет процесс репатриации тела в контакте с семьей Гриффина.

Телеканал отмечает, что он стал как минимум шестым американцем, погибшим в Украине в боях против российской армии.

Госдепартамент США подтвердил смерть американца, отмечает CNN.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

О создании в ВСУ интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский объявил 27 февраля. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили на тот момент около 20 тыс. заявок от них.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, война, ВСУ, иностранцы, война России против Украины, погибшие
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