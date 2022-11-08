В боях за Украину погиб еще один американец – СМИ

О создании в ВСУ интернационального подразделения объявили на третий день полномасштабного вторжения International Legion of Defense of Ukraine (ILDU) / Facebook

По данным телеканала, Гриффин до приезда в Украину жил в штате Нью-Йорк; позже вступил в интернациональное подразделение Вооруженных сил Украины и погиб в бою в Харьковской области.

Точный возраст погибшего не указывается из "соображений безопасности и конфиденциальности".

В интернациональном легионе ВСУ рассказали, что идет процесс репатриации тела в контакте с семьей Гриффина.

Телеканал отмечает, что он стал как минимум шестым американцем, погибшим в Украине в боях против российской армии.

Госдепартамент США подтвердил смерть американца, отмечает CNN.

Война России против Украины. Главное (обновляется)