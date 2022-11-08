В боях за Украину погиб еще один американец – СМИ

По данным телеканала, Гриффин до приезда в Украину жил в штате Нью-Йорк; позже вступил в интернациональное подразделение Вооруженных сил Украины и погиб в бою в Харьковской области.
Точный возраст погибшего не указывается из "соображений безопасности и конфиденциальности".
В интернациональном легионе ВСУ рассказали, что идет процесс репатриации тела в контакте с семьей Гриффина.
Телеканал отмечает, что он стал как минимум шестым американцем, погибшим в Украине в боях против российской армии.
Госдепартамент США подтвердил смерть американца, отмечает CNN.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
О создании в ВСУ интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский объявил 27 февраля. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили на тот момент около 20 тыс. заявок от них.