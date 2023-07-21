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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Чернигове вместо уничтоженной россиянами котельной установили новую автономную

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Котельная состоит из двух частей, мощность каждого котла 850 кВт
Котельная состоит из двух частей, мощность каждого котла – 850 кВт
Скриншот: Телеканал Прямий / YouTube

В Чернигове в результате обстрелов со стороны России повреждено 38 котельных, сообщил глава правления АО "ОТКЭ" Алексей Щербина телеканалу "Прямий".

"В городе Чернигове около 40 котельных. Уже когда началась активная фаза боевых действий, не было практически ни одной котельной, которая не получила тех или иных повреждений. Большинство котельных имеют поврежденные окна и двери взрывными волнами, но персонал продолжал мужественно и героически работать. Они по-новому запускали, потому что после взрывов срабатывала автоматика и котельная останавливалась", – отметил он.

Одна котельная была уничтожена полностью, из-за этого без отопления остались девять домов и более 1060 жильцов. В начале апреля прошлого года россиян отогнали от города и Чернигов привлек к восстановлению USAID и Международный комитет Красного Креста.

"Был подписан меморандум, согласно которому Красный Крест оплатил поставку блоково-модульной котельной. Но поставщика такой котельной в апреле – мае прошлого года найти было очень сложно. Многие бизнесы в Украине перестали работать, а условия были очень жесткими: никакой предоплаты, требовалась поставка оборудования и только потом 100-процентная оплата", – рассказала заместитель председателя правления облтеплокоммунэнерго Ирина Штипа.

В итоге оборудовали новую модульную котельную, построенную украинской компанией Kolvi, и ввели ее в эксплуатацию перед началом отопительного сезона, в октябре 2022 года. Котельная состоит из двух частей, мощность каждого котла – 850 кВт, они работают автономно и более экономно по сравнению со старой советской системой.

"Здесь ее смонтировали, собрали из двух частей в одну. И потом были уже монтажные работы, во время которых подключали оборудование, и потом мы ее начали эксплуатировать. В модульной котельной есть два котла и расширительные баки, химическая подготовка теплоносителя на подпитку системы, чтобы вода была смягчена и не давала износ трубам котлов и теплосети. Есть клапан, который автоматически держит нужную температуру теплоносителя для населения", – рассказал начальник службы по эксплуатации котельного хозяйства Чернигова Андрей Щербак.

Котельная без проблем отработала прошлый отопительный сезон и уже готова к работе в этом году.

"Мы получили самое современное оборудование, самую современную котельную, которая работает в автоматическом режиме, с экономией топливных ресурсов. Персонал доволен, и мы очень надеемся, что, когда это все кончится, будем в дальнейшем сотрудничать с компанией в части реконструкции и замены наших старых котельных на оборудование группы компаний Kolvi", – рассказал Щербина.

Контекст:

Бои за Чернигов продолжались с 24 февраля по 2 апреля 2022 года, российским оккупантам не удалось захватить украинский город. Чернигов получил отличие "Город-герой Украины".

Теги: Чернигов, отопление, отопительный сезон, USAID, обстрелы, Международный комитет Красного Креста, восстановление
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