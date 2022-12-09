В деоккупированных населенных пунктах Луганской области восстанавливают связь – Нацполиция

"Полицейские Луганской области во время проведения мероприятий по формированию среды безопасности в деоккупированных населенных пунктах области с помощью спутниковой системы Starlink предоставляют местным жителям возможность пообщаться со своими родными".
При необходимости полицейские предоставляют жителям мобильные телефоны, добавили в пресс-службе.
По состоянию на 4 декабря в Луганской области деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
6 декабря Гайдай заявил, что освобождение каждого метра Луганской области дается "очень тяжело". По его словам, оккупанты подготовились к обороне достаточно тщательно.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.