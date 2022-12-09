В деоккупированных населенных пунктах Луганской области восстанавливают связь – Нацполиция

"Полицейские Луганской области во время проведения мероприятий по формированию среды безопасности в деоккупированных населенных пунктах области с помощью спутниковой системы Starlink предоставляют местным жителям возможность пообщаться со своими родными".

При необходимости полицейские предоставляют жителям мобильные телефоны, добавили в пресс-службе.

По состоянию на 4 декабря в Луганской области деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

6 декабря Гайдай заявил, что освобождение каждого метра Луганской области дается "очень тяжело". По его словам, оккупанты подготовились к обороне достаточно тщательно.