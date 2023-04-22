В Днепре начались выдачи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова переселенцам из Бахмута

"Для людей, которые эвакуировались из одной из самых горячих точек Украины, эта гуманитарная помощь важна и ценна. В наборах макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д. То есть питательные продукты длительного хранения", – сказано в сообщении.
Продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова можно получить в центре поддержки "С Бахмутом в сердце".
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.