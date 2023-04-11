В этом году будут херсонские арбузы – ОВА

"Из хороших новостей – немного, но будут херсонские арбузы, на 2 тыс. га будут посеяны бахчевые, и надеемся, что будем с арбузами. Это очень символично для нас", – сказал Толоконников.
По словам спикера, в области разминировано около 70 тыс. га земель сельхозназначения. Еще более 400 тыс. га должны проверить саперы.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром. После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.