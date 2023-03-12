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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Германии охранник отеля избил украинского военного, который находился на реабилитации

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Военный находится в Германии на лечении
Военный находится в Германии на лечении
Фото: Уляна Флишко / Facebook

В немецком городе Франкфурт-на-Майне охранник гостиницы избил приехавшего в Германию на реабилитацию после ранения украинского военнослужащего, который зашел в гостиничный бар в военной форме. Этот факт в комментарии изданию "Новинарня" подтвердил 12 марта генеральный консул Украины во Франкфурте Вадим Костюк.

Изначально об инциденте сообщили в закрытой Facebook-группе "Украинцы во Франкфурте-на-Майне". В посте говорилось, что конфликт произошел в отеле Roomers, а охранником был чеченец. Скриншоты опубликовала журналистка Ульяна Флишко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid06WtATBohKdJ6GhBxYDFVtMafFBVhuh61DEa7JvnVKHNgfSFHzavcZwRptP5bsbtol&id=100001997728305

Костюк в комментарии журналистам заверил, что консульство предоставит потерпевшему необходимую юридическую и другую помощь.

"По нашей информации, в пятницу вечером наш военный зашел в униформе в бар отеля после посещения. После нескольких замечаний со стороны персонала и охраны гостиницы о несоответствии его дресс-кода произошла устная перепалка, а затем драка после попытки со стороны охраны (представитель народов Кавказа) вывести нашего бойца. В результате драки у нашего гражданина – перелом челюсти и сотрясение мозга. Полицией зафиксирован этот факт", – рассказал генконсул.

По его словам, во вторник военного ждет операция на челюсти. После этого консульство поможет ему с подачей заявления в полицию и поиском адвоката. Также консульство попытается получить в полиции видеозаписи из бара, где произошел инцидент.

В настоящее время консульство выясняет все нормы законодательства двух стран по поводу ношения военной формы украинскими военнослужащими за рубежом и посещение в ней подобных заведений. По предварительной информации генконсула, в Германии для ношения военной формы вне службы необходимо получить специальное разрешение. Для иностранцев она разрешается во время совместных учений, прохождения стажировок и в других случаях, предусмотренных отдельным двусторонним соглашением. Украина такое соглашение не заключала.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: драка, военные, происшествия
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