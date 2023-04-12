В Гороховскую общину в Николаевской области Фонд Рината Ахметова отправил почти 4 тыс. продуктовых наборов

"Эта земля с марта по ноябрь 2022 года была временно оккупирована. Сейчас она начинает возрождаться после российского нашествия. Людям, которые туда возвращаются, и тем, кто не уезжал оттуда, необходима поддержка. В наборах – продукты, которые долго хранятся, готовы к употреблению или легко готовятся. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа и печенье. Также есть консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и так далее", – сказано в сообщении.

В целом Фонд Рината Ахметова передал около 600 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".