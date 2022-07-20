В Харькове во время комендантского часа задержали мужчину с картой с отметками админзданий – полиция

"Бойцы полка полиции особого назначения во время патрулирования города на Александровском проспекте заметили мужчину, который находился на улице во время действия комендантского часа. В ходе проверки полицейские обнаружили у гражданина карту с отметками размещения административных зданий в Харькове. Для проверки лицо доставлено в отдел полиции", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.