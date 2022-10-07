В Харьковской области в результате российских обстрелов 6 октября были ранены восемь человек – Синегубов

"В результате обстрелов в Купянске возник пожар на территории мебельного цеха. В течение суток медики областного Центра экстренной медицинской помощи госпитализировали два человека в Купянском районе, четыре – в Изюмском и два – в Волчанске, Чугуевского района. Все пострадавшие в среднем состоянии", – написал он.
Синегубов также сообщил, что утром 7 октября 47-летняя женщина подорвалась на мине. Она собирала грибы в лесу.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов. В Харьковской области по состоянию на 27 сентября от россиян освободили 454 населенных пункта.
Под контролем оккупантов, по информации ОВА, остается около 6% территории региона.