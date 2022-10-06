В освобожденном Купянске-Узловом нашли тела двух людей со следами насильственной смерти – полиция

"Погибших обнаружили в цехе по изготовлению кирпича на территории предприятия в поселке Купянск-Узловой. У обоих гражданских связаны руки за спиной. 6 октября сотрудники полиции и прокуратуры провели осмотр места происшествия. У умерших обнаружены многочисленные телесные повреждения, свидетельствующие об их насильственной смерти. Один из погибших имеет ранение, похожее на пулевое", – говорится в сообщении.

Тела погибших передали на экспертизу. Их личности пока не установлены.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Скриншот: Поліція Харківської області / Facebook