В освобожденном Купянске-Узловом нашли тела двух людей со следами насильственной смерти – полиция

"Погибших обнаружили в цехе по изготовлению кирпича на территории предприятия в поселке Купянск-Узловой. У обоих гражданских связаны руки за спиной. 6 октября сотрудники полиции и прокуратуры провели осмотр места происшествия. У умерших обнаружены многочисленные телесные повреждения, свидетельствующие об их насильственной смерти. Один из погибших имеет ранение, похожее на пулевое", – говорится в сообщении.
Тела погибших передали на экспертизу. Их личности пока не установлены.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Купянск-Узловой – это одна из самых больших логистических, железнодорожных развязок на территории Харьковской области, поселок был оккупирован в первые часы полномасштабной войны, сообщили в Харьковской областной государственной военной администрации.
О том, что силы обороны Украины зашли в Купянск-Узловой, Генеральный штаб ВСУ сообщил 26 сентября. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на следующий день проинформировал об освобождении поселка.
27 сентября в Купянске-Узловом подняли украинский флаг.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов. В Харьковской области по состоянию на 27 сентября от россиян освободили 454 населенных пункта.
Под контролем оккупантов, по информации ОВА, остается около 6% территории региона.