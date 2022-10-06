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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В освобожденном Купянске-Узловом нашли тела двух людей со следами насильственной смерти – полиция

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Тела погибших передали на экспертизу
Тела погибших передали на экспертизу
Фото: Поліція Харківської області / Facebook

В поселке Купянск-Узловой Харьковской области, который в сентябре Вооруженные силы Украины освободили из-под российской оккупации, нашли тела двух людей со следами насильственной смерти. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 6 октября в Facebook.

"Погибших обнаружили в цехе по изготовлению кирпича на территории предприятия в поселке Купянск-Узловой. У обоих гражданских связаны руки за спиной. 6 октября сотрудники полиции и прокуратуры провели осмотр места происшествия. У умерших обнаружены многочисленные телесные повреждения, свидетельствующие об их насильственной смерти. Один из погибших имеет ранение, похожее на пулевое", – говорится в сообщении.

Тела погибших передали на экспертизу. Их личности пока не установлены.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Скриншот: Поліція Харківської області / Facebook
Скриншот: Поліція Харківської області / Facebook

Контекст:

Купянск-Узловой – это одна из самых больших логистических, железнодорожных развязок на территории Харьковской области, поселок был оккупирован в первые часы полномасштабной войны, сообщили в Харьковской областной государственной военной администрации.

О том, что силы обороны Украины зашли в Купянск-Узловой, Генеральный штаб ВСУ сообщил 26 сентября. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на следующий день проинформировал об освобождении поселка.

27 сентября в Купянске-Узловом подняли украинский флаг.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов. В Харьковской области по состоянию на 27 сентября от россиян освободили 454 населенных пункта.

Под контролем оккупантов, по информации ОВА, остается около 6% территории региона.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьков, полиция, война России против Украины, погибшие
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