В Харьковской области за сутки обстрелов оккупантами есть погибший и раненые – глава обладминистрации

С начала открытого вторжения России в Харьковской области погибло более 700 мирных жителей Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Fаcebook (архив)

"В результате обстрелов Андреевки и Донца в Изюмском районе погиб 73-летний мужчина, четверо гражданских получили ранения. Один раненый в Чугуеве. В течение суток также подвергались обстрелам Дергачевская, Золочевская общины", – написал он.

По данным главы обладминистрации, при обстреле оккупантами газоперерабатывающего предприятия в Изюмском районе пострадавших нет.

"За прошедшие сутки враг нанес два удара по инфраструктуре Индустриального района Харькова. Как видим, оккупанты продолжают терроризировать мирное население города постоянными обстрелами уже почти по графику. Поэтому обязаны не терять бдительность, реагируйте на сигналы тревоги и соблюдайте комендантский час", – призвал Синегубов.

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