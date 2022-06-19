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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области за сутки обстрелов оккупантами есть погибший и раненые – глава обладминистрации

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С начала открытого вторжения России в Харьковской области погибло более 700 мирных жителей
С начала открытого вторжения России в Харьковской области погибло более 700 мирных жителей
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Fаcebook (архив)

18 июня в результате обстрелов Харьковской области со стороны российских оккупантов погиб мирный житель. Об этом сообщил в Telegrаm глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"В результате обстрелов Андреевки и Донца в Изюмском районе погиб 73-летний мужчина, четверо гражданских получили ранения. Один раненый в Чугуеве. В течение суток также подвергались обстрелам Дергачевская, Золочевская общины", – написал он.

По данным главы обладминистрации, при обстреле оккупантами газоперерабатывающего предприятия в Изюмском районе пострадавших нет.

"За прошедшие сутки враг нанес два удара по инфраструктуре Индустриального района Харькова. Как видим, оккупанты продолжают терроризировать мирное население города постоянными обстрелами уже почти по графику. Поэтому обязаны не терять бдительность, реагируйте на сигналы тревоги и соблюдайте комендантский час", – призвал Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. Областной центр и другие населенные пункты региона постоянно подвергаются артиллерийским обстрелам и авиаударам. 

По данным Синегубова на 29 мая, россияне оккупировали около 31% территории региона. Оккупанты пытались захватить и Харьков, однако им это не удалось.

15 июня Офис генпрокурора Украины сообщил, что в результате постоянных атак российских оккупантов в Харькове и Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 760 мирных жителей, ранены более 1000.

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