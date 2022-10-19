В Ивано-Франковской области суд арестовал российские активы на более 150 млн грн

Следствию удалось выяснить, что ряд частных предприятий в сфере строительства и сельского хозяйства уклонились от уплаты налогов. Их конечными собственниками являются резиденты России.

В прокуратуре решают вопрос о передаче арестованного имущества в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Контекст:

3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов. Он предусматривал, что резиденты – это юрлица, которые работают в Украине, но среди их бенефициаров или основателей есть правительство РФ.

1 апреля украинский парламент принял еще один закон, который уточнил круг резидентов России, чьи активы в Украине будут изъяты принудительно.

30 июня Печерский районный суд Киева передал в управление АРМА несколько гостиниц в Одессе, владельцами которых являются россияне.