Украина может экстрадировать в Гаагу россиян, подозреваемых в военных преступлениях – прокурор МУС

По его словам, речь о случаях, когда судебный процесс не может состояться в Украине по юридическим причинам.
Тот факт, что РФ отказалась присоединиться к МУС, не помешает юрисдикции суда, добавил Хан.
Прокурор не сообщил, когда Международный уголовный суд вынесет первые приговоры, отметив, что суд будет ждать, когда соберется достаточно доказательств.
Еврокомисар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс рассказал, ссылаясь на слова Хана, что первые дела должны быть на столе МУС, "наверное, до конца года и первые судебные процессы могут начаться".
Согласно данным Офиса генпрокурора, российские оккупационные войска совершили с 24 февраля в Украине более 40 тыс. военных преступлений и преступлений агрессии.
Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах: в Международном суде ООН, Международном уголовном суде и Европейском суде по правам человека.
В частности, Международный уголовный суд занимается военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцида.
Что касается самого факта агрессии, то, как объяснил бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, "там немного сложнее", МУС не может заняться расследованием этого преступления. Именно поэтому группа экспертов из разных стран предложила создать специальный трибунал по примеру Нюрнбергского трибунала (в ходе этого процесса, который состоялся после завершения Второй мировой войны, к ответственности было привлечено руководство нацистской Германии), чтобы за акт агрессии привлечь к ответственности высокопоставленных лиц Беларуси и России.