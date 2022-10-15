Украина может экстрадировать в Гаагу россиян, подозреваемых в военных преступлениях – прокурор МУС

Тот факт, что РФ отказалась присоединиться к МУС, не помешает юрисдикции суда, добавил Хан Фото: ЕРА

По его словам, речь о случаях, когда судебный процесс не может состояться в Украине по юридическим причинам.

Тот факт, что РФ отказалась присоединиться к МУС, не помешает юрисдикции суда, добавил Хан.

Прокурор не сообщил, когда Международный уголовный суд вынесет первые приговоры, отметив, что суд будет ждать, когда соберется достаточно доказательств.

Еврокомисар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс рассказал, ссылаясь на слова Хана, что первые дела должны быть на столе МУС, "наверное, до конца года и первые судебные процессы могут начаться".