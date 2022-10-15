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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина может экстрадировать в Гаагу россиян, подозреваемых в военных преступлениях – прокурор МУС

Тот факт, что РФ отказалась присоединиться к МУС, не помешает юрисдикции суда, добавил Хан
Тот факт, что РФ отказалась присоединиться к МУС, не помешает юрисдикции суда, добавил Хан
Фото: ЕРА

Украина может экстрадировать в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге россиян, подозреваемых в военных преступлениях, несмотря на то, что РФ не является членом МУС. Об этом прокурор МУС Карим Хан заявил 13 октября, сообщает AFP (материал опубликован в закрытой ленте агентства, его перепечатали, в частности, сайты MSN и France 24).

По его словам, речь о случаях, когда судебный процесс не может состояться в Украине по юридическим причинам.

Тот факт, что РФ отказалась присоединиться к МУС, не помешает юрисдикции суда, добавил Хан.

Прокурор не сообщил, когда Международный уголовный суд вынесет первые приговоры, отметив, что суд будет ждать, когда соберется достаточно доказательств.

Еврокомисар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс рассказал, ссылаясь на слова Хана, что первые дела должны быть на столе МУС, "наверное, до конца года и первые судебные процессы могут начаться".

Контекст:

Согласно данным Офиса генпрокурора, российские оккупационные войска совершили с 24 февраля в Украине более 40 тыс. военных преступлений и преступлений агрессии.

Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах: в Международном суде ООНМеждународном уголовном суде и Европейском суде по правам человека.

В частности, Международный уголовный суд занимается военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцида.

Что касается самого факта агрессии, то, как объяснил бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, "там немного сложнее", МУС не может заняться расследованием этого преступления. Именно поэтому группа экспертов из разных стран предложила создать специальный трибунал по примеру Нюрнбергского трибунала (в ходе этого процесса, который состоялся после завершения Второй мировой войны, к ответственности было привлечено руководство нацистской Германии), чтобы за акт агрессии привлечь к ответственности высокопоставленных лиц Беларуси и России.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Дидье Рейндерс, экстрадиция, расследование, Международный уголовный суд, Карим Хан
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