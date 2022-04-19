В Киеве обнаружили растяжку с гранатой, спрятанную в ветках – полиция

"На днях на линию 102 поступило сообщение об обнаружении опасного предмета. Мужчина рассказал, что во время прогулки на улице Госпитальной заметил растяжку между сложенными сухими ветками и предмет, похожий на гранату", – говорится в сообщении.
Патрульные вызвали саперов.
"Мы просим вас быть внимательными и осторожными и не трогать неизвестные вещи и предметы. При обнаружении подозрительных предметов просим сохранять спокойствие и немедленно сообщать о находке по телефонам 101 или 102", – добавили в пресс-службе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украина – одна из самых заминированных стран мира, заявляли 4 апреля в ООН.
По оценкам ГСЧС на 11 апреля, в техническом обследовании и разминировании нуждается почти половина территории страны – примерно 300 тыс. км².
Министр внутренних дел Денис Монастырский 16 марта заявлял, что после окончания войны с РФ Украине понадобится несколько лет только на период разминирования, сообщал "Укринформ". По его словам, ряд стран пообещали прислать специалистов, чтобы помочь украинским спасателям.