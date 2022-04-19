В Киеве обнаружили растяжку с гранатой, спрятанную в ветках – полиция

"На днях на линию 102 поступило сообщение об обнаружении опасного предмета. Мужчина рассказал, что во время прогулки на улице Госпитальной заметил растяжку между сложенными сухими ветками и предмет, похожий на гранату", – говорится в сообщении.

Патрульные вызвали саперов.

"Мы просим вас быть внимательными и осторожными и не трогать неизвестные вещи и предметы. При обнаружении подозрительных предметов просим сохранять спокойствие и немедленно сообщать о находке по телефонам 101 или 102", – добавили в пресс-службе.

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