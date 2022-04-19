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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве обнаружили растяжку с гранатой, спрятанную в ветках – полиция

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Патрульные вызвали саперов
Патрульные вызвали саперов
Фото: Патрульна поліція Києва / Facebook

В Киеве местный житель обнаружил растяжку с гранатой. Об этом 19 апреля сообщила в Facebook пресc-служба столичной полиции.

"На днях на линию 102 поступило сообщение об обнаружении опасного предмета. Мужчина рассказал, что во время прогулки на улице Госпитальной заметил растяжку между сложенными сухими ветками и предмет, похожий на гранату", – говорится в сообщении.

Патрульные вызвали саперов.

"Мы просим вас быть внимательными и осторожными и не трогать неизвестные вещи и предметы. При обнаружении подозрительных предметов просим сохранять спокойствие и немедленно сообщать о находке по телефонам 101 или 102", – добавили в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/kyivpatrol/posts/1159928194754249

Контекст:

Украина – одна из самых заминированных стран мира, заявляли 4 апреля в ООН.

По оценкам ГСЧС на 11 апреля, в техническом обследовании и разминировании нуждается почти половина территории страны – примерно 300  тыс. км².

Министр внутренних дел Денис Монастырский 16 марта заявлял, что после окончания войны с РФ Украине понадобится несколько лет только на период разминирования, сообщал "Укринформ". По его словам, ряд стран пообещали прислать специалистов, чтобы помочь украинским спасателям.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, патрульная полиция, граната, война России против Украины
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