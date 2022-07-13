В Киевской области начали отстраивать учебные заведения – глава ОВА

В частности, ремонтные работы ведутся в медицинском колледже в Макарове: меняют окна и крышу.

"Работы делаются за средства из резервного фонда госбюджета, которые выделили для оперативного восстановления Киевской области", – сообщил Кулеба.

Как сообщил глава ОВА, вследствие боевых действий в Киевской области повреждено 209 учебных заведений.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.

Как сообщал Кулеба, в результате российской агрессии в Киевской области повреждены или разрушены около 26 тыс. объектов.

Для проведения ремонтных работ разрушенных вследствие боевых действий объектов инфраструктуры в Киевской области из резервного фонда государственного бюджета выделено 400 млн грн, сообщал Кулеба. По информации главы ОВА, ремонтные работы ведутся на 248 объектах, на 52 завершены.