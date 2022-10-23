В Кировоградской области ночью сбили ракету, обломки повредили несколько домов – глава ОВА

"Друзья, враг продолжает цинично обстреливать мирные города и села. Ночью обломками сбитой в Онуфриевке вражеской ракеты повреждены несколько домов", – заявил он.

По словам Райковича, пострадавших нет.

"На месте работают соответствующие службы. Еще раз прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги и быть в укрытиях! И не забывайте об экономии электроэнергии", – заявил глава ОВА.