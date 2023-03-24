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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кропивницком попрощались с двойняшками-военными, которые погибли в первый день большой войны

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Прощание с военными братьями-двойняшками состоялось на Дальневосточном кладбище Кропивницкого
Прощание с военными братьями-двойняшками состоялось на Дальневосточном кладбище Кропивницкого
Фото: suspilne.media

23 марта в Кропивницком попрощались с братьями-двойняшками Владиславом и Ростиславом Бойко. Они погибли вместе в первый день полномасштабной войны и год считались без вести пропавшими, пишет "Суспільне".

Проститься с военными братьями-двойняшками на Дальневосточное кладбище пришли родные, друзья, знакомые, учителя, побратимы и посестры.

Изначально оба брата поступали в военное училище, но их подвело зрение – и поэтому они решили поступить в строительный техникум. После окончания техникума пошли в армию, служили в Николаеве. В 2000 году им предложили идти в миротворческие войска, их направили в Ливан, где братья пробыли год.

После возвращения мужчины решили работать в полиции, вспоминает мать. Поступили в Киевский университет внутренних дел, работали по специальности. После начала войны решили пойти защищать Украину и с 2015 года служили в армии, отмечает горсовет Кропивницкого. С 2021 года, по словам матери, оба воевали в Луганской области.

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Родственница Бойко Наталья Ковальчук рассказала, что у родных братьев были разные характеры: "Ростислав был немного спокойнее, тише, домашний. А Владислав был очень открытый, активный. Они были военными. Владислав – старшим сержантом. Ростислав – сержантом".

Во время отпусков приезжали домой, заходили в родную Великобалковскую гимназию в Кропивницком, говорит тамошняя учительница Оксана Стародубцева.

"Они приходили к нам в школу, где принимали участие в мероприятиях в честь Дня Вооруженных сил Украины. Настраивали учеников на то, чтобы они хорошо учились, знали историю Украины, чтобы изучали свой родной язык", – говорит она.

Братья были одними из первых, кто принял бой в первый день полномасштабного наступления России в Украину, рассказала мать военных. Они погибли 24 февраля 2022-го возле поселка Беловодск Луганской области.

"Последние слова, когда они позвонили, сказали: "Мама, папа, простите, если мы чем-то провинились перед вами, но вряд ли мы выстоим. Потому что силы – совсем не равны. На нас движется целая колонна танков", – вспоминает женщина.

Контекст:

Украинские власти не называют потери сил обороны Украины в войне. Последний раз их в начале декабря 2022 года озвучивал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Тогда он сказал, что погибло от 10 до 13 тыс. украинских военнослужащих.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Луганск, Ливан, война, военные, Беловодск, наступление, война России против Украины, войска
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