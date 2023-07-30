В Крыму оккупанты усиливают пропаганду среди молодежи – Центр национального сопротивления

В Крыму россияне создали совет по "перевоспитанию" молодежи Фото: pixabay.com

На полуострове был проведен "форум молодых специалистов "Путь Победы. Зеркало" с участием более 120 учащихся из подконтрольных оккупантам вузов, а также представителей российских оккупационных войск из состава вооруженных сил страны-агрессора РФ, МВД, МЧС, прокуратуры, говорится в сообщении.

По данным сопротивления, организатором "форума" выступало так называемое федеральное агентство по делам молодежи РФ, а главной целью было углубление интеграции молодежи из оккупированного Крыма в социально-культурное пространство России.

По итогам "форума" создан "межведомственный совет", который будет способствовать реализации мероприятий "военно-патриотического воспитания молодежи", сообщили в ЦНС.