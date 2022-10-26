В Купянске Харьковской области начала снова работать "Укрпошта". В городе возобновляют связь

По его словам, жителям Купянска начали выплачивать пенсии, накопленные в течение четырех месяцев.

"Кроме того, в городе возобновляют связь. В тестовом режиме начал работу 4G от операторов Vodafone, Kyivstar и Lifecell. Так что к концу недели будет уже устойчивый мобильный интернет", – написал Синегубов.

Также он отметил, что скоро заработает отделение "Новой почты".