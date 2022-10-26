В Купянске Харьковской области начала снова работать "Укрпошта". В городе возобновляют связь

По его словам, жителям Купянска начали выплачивать пенсии, накопленные в течение четырех месяцев.
"Кроме того, в городе возобновляют связь. В тестовом режиме начал работу 4G от операторов Vodafone, Kyivstar и Lifecell. Так что к концу недели будет уже устойчивый мобильный интернет", – написал Синегубов.
Также он отметил, что скоро заработает отделение "Новой почты".
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 16 сентября украинские военные зашли в Купянск.
В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.