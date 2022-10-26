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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Купянске Харьковской области начала снова работать "Укрпошта". В городе возобновляют связь

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Жителям Купянска уже начали выплачивать пенсии
Жителям Купянска уже начали выплачивать пенсии
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В деоккупированном Купянске Харьковской области возобновила работу "Укрпошта". Об этом 26 октября заявил в Telegram глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, жителям Купянска начали выплачивать пенсии, накопленные в течение четырех месяцев.

"Кроме того, в городе возобновляют связь. В тестовом режиме начал работу 4G от операторов Vodafone, Kyivstar и Lifecell. Так что к концу недели будет уже устойчивый мобильный интернет", – написал Синегубов.

Также он отметил, что скоро заработает отделение "Новой почты".

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 16 сентября украинские военные зашли в Купянск.

В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.

Теги: Россия, интернет, Украина, война, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Купянск, война России против Украины, Vodafone, пенсия, lifecell, Олег Синегубов
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