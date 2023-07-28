В Луганской области оккупанты бросают на штурм 110 недавно мобилизованных военных, не имеющих боевой подготовки – Генштаб ВСУ

Только что прибывших в Луганскую область оккупантов включат в состав штурмовых подразделений Фото: ЕРА

В частности, в населенном пункте Рогово Луганской области в тренировочный лагерь одного из подразделений российских оккупационных войск с территории страны-агрессора РФ прибыло около 110 мобилизованных военнослужащих.

"Когда им была выдана экипировка и оружие, российское командование проинформировало вновь прибывший личный состав, что их включат в состав штурмовых подразделений и уже в ближайшее время отправят в район выполнения боевых задач на линии столкновения", – говорится в сообщении.