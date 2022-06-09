В Луганской области оккупанты проводят атаки сразу на четырех направлениях – Наев

По словам Наева, на большинстве направлений продолжаются позиционные бои Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По его словам, обстановка в этих регионах остается довольно сложной, на большинстве направлений продолжаются позиционные бои.

"Наиболее горячо именно в Луганской области, где враг пытается проводить атакующие действия на светлодарском, попаснянском, северодонецком и святогорском направлениях", – подчеркнул Наев.

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