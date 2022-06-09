В Луганской области оккупанты проводят атаки сразу на четырех направлениях – Наев

По его словам, обстановка в этих регионах остается довольно сложной, на большинстве направлений продолжаются позиционные бои.
"Наиболее горячо именно в Луганской области, где враг пытается проводить атакующие действия на светлодарском, попаснянском, северодонецком и святогорском направлениях", – подчеркнул Наев.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.
В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.