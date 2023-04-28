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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаевской области оккупанты дважды обстреляли Очаковскую общину, ВСУ сбили две российские ракеты

Под огонь противника попала акватория возле Очакова
Под огонь противника попала акватория возле Очакова
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты накануне дважды обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. Об этом в Telegram 28 апреля сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Вчера, 27 апреля, в 8.54 и 10.40 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет", – написал Ким.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь, по его словам, прошли относительно спокойно.

По данным воздушного командования "Юг", минувшей ночью в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты две крылатые ракеты типа "Х-101/Х-555".

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Николаевская область, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Очаков, Виталий Ким
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