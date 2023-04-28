В Николаевской области оккупанты дважды обстреляли Очаковскую общину, ВСУ сбили две российские ракеты

"Вчера, 27 апреля, в 8.54 и 10.40 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет", – написал Ким.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь, по его словам, прошли относительно спокойно.
По данным воздушного командования "Юг", минувшей ночью в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты две крылатые ракеты типа "Х-101/Х-555".
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.